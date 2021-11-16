РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 28 825 случаев инфицирования, из них 60 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 043 случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлен 563 741 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 9 631 человек. Выздоровели и выписались 493 109 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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