РИАМО - 16 ноя. При обращении с газовым оборудованием соблюдать элементарные меры безопасности граждане могут и без участия специалистов, для этого нужно следовать определенным правилам самосохранения, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Необходимо удостовериться, что вентиляционные каналы находятся в рабочем состоянии и движению воздуха ничего не препятствует. В ином случае возможен риск накопления в жилом помещении угарного газа.

«Бывает, что житель, когда отопление уже отключено, чувствует дискомфорт холода. Он начинает по старинке затыкать все отверстия, куда уходит теплый воздух, в том числе и закрывает вентканал. Когда наступает отопительный сезон, возникает ситуация, когда уже не требуется тепла, но житель забывает этот вентканал открыть, и он остается замурованным. В итоге создается резервуар для накопления угарного газа, и это становится опасно», – объяснил Баранов.

Если при визуальном осмотре вентканала возникают сомнения в работоспособности оборудования, необходимо вызывать специалиста, который профессионально проверит, насколько вентиляционный канал пропускает угарный газ.

Не менее важно проверять тягу в дымоходе. Ни в коем случае нельзя заклеивать карманы и люки, предназначенные для чистки дымоходов и проверки тяги.

В помещении, где установлено оборудование, обязательно должно быть окно с фрамугой. Газовое оборудование и, особенно, котлы, где идет сжигание газа, нельзя закрывать герметично. Иначе возрастает риск скопления угарного газа.

Использовать газовую плиту для обогрева помещения, сушить над ней вещи или волосы категорически запрещено.