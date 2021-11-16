РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 ноя. Министерство культуры Московской области утвердило статус областного мероприятия для фестиваля «Играй, гармонь, в Котельниках!», сообщает пресс-служба администрации города.

Более 20 лет праздник проводился 4 ноября в День народного единства, но в этом году мероприятие пришлось провести в режиме онлайн в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране.

В рамках фестиваля участники разного возраста демонстрируют навыки игры на народных музыкальных инструментах. Также на фестивале ежегодно собираются творческие коллективы, певцы и исполнители частушек.

Организаторы фестиваля приглашают к участию и в следующем году.