РИАМО - 16 ноя. С момента перезапуска деятельности общества «Знание» его ролики в интернете посмотрели несколько сотен млн раз, сообщил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Это сильно больше, чем мы ожидали за такой короткий промежуток времени. Во многом это потому, что мы смогли собрать интересных спикеров. На наших марафонах, которые уже стали визитной карточкой, выступали и президент (РФ Владимир Путин – ред.), и премьер-министр (РФ Михаил Мишустин – ред.)», — сказал Древаль в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что среди приглашенных спикеров были главы крупных корпораций, артисты, спортсмены. Были гости из-за рубежа, например, на марафоне «Новое знание» выступил Илон Маск.

По мнению Древаля, в обществе существует яркий запрос на интересный и познавательный контент. Также общество «Знание» проводит лекции и мероприятия в регионах страны.

«Мы постоянно меняем форматы и экспериментируем, помимо лекций, выступлений и мастер-классов, случаются просветительские фильмы. После их показа ребята могут пообщаться с авторами и создателями», — пояснил Древаль.

Общество «Знание» ведет просветительскую работу в регионах, проводит бесплатные лекции и разные мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, пожилых людей.