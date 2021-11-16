РИАМО - 16 ноя. Москва встала в 9-балльных пробках, крупные заторы наблюдаются на кольцевых магистралях столицы, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Транспортном перегружен и центр мегаполиса. Заторы отмечаются на Мясницкой улице, Яузском бульваре, Устьинской набережной, Никитском бульваре, улице Знаменке и других.

На выезде из Москвы заторы образовались на шоссе Энтузиастов, Кутузовском проспекте, Ленинградском шоссе, Варшавском шоссе.

В 20:00 загруженность московских дорог должна снизиться до 7 баллов, в 21:00 – до 4 баллов. Улицы и трассы мегаполиса будут свободными после 22:00.