РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Подольске неизвестные похитили товары из магазина бытовой и цифровой техники на сумму более 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник Подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Предварительным расследованием установлено, что неустановленные лица в магазине «ДНС Р.», предварительно сговорившись, тайно похитили имущество более чем на 15 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, а также принятие законного и обоснованного решения.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ по факту тайного хищения имущества группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы до одного года.





