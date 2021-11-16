РИАМО - 16 ноя. Участники подмосковного проекта «Активное долголетие» с 17 ноября начнут вновь ездить на экскурсии. Ранее поездки были отменены с 28 октября из-за введения эпидканикул, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Во время экскурсий будут соблюдены все санитарные нормы и правила. У участников должны быть QR-коды или справки о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В этом году экскурсии по достопримечательностям Московской области посетили порядка 37 тыс. пенсионеров-участников проекта «Активное долголетие». Всего участники посетили свыше 2,6 тыс. автобусных и пешеходных экскурсий.

Экскурсии проводятся каждую неделю. Пенсионеры посещают исторические, природные, архитектурные и религиозные достопримечательности.

Самые популярные маршруты - в Коломну, Истру, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа, а также в Серпухов. При этом участники проекта активно ездят в Дмитровский, Рузский и Раменский округа, Клин и Мытищи.

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