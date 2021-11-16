РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Подольске возбудили уголовное дело на водителя «Жигули», который насмерть сбил стоявшего на трассе мужчину, сообщила старший помощник Подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Мужчина на ВАЗ 2105 на автодороге М-2 Крым совершил наезд на водителя, стоящего около автомобиля марки Skoda Octavia. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в реанимационном отделении ПГКБ. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает в том числе наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.