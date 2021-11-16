РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Подольске завели уголовное дело на мужчину, который уклоняется от выплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей после развода, сообщила помощник городского прокурора Анна Петренко.

Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы городского округа, которая пожаловалась на бывшего мужа. Он не выплачивал алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.

В ходе проверки установлено, что гражданин на основании решения суда обязан выплачивать на содержание двух своих несовершеннолетних детей алименты в размере 1/3 от всех видов заработка. Должник от уплаты алиментов уклоняется. Кроме того, его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, но он продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

Материалы проведенной Подольской городской прокуратурой проверки направили в Подольский РОСП ГУФССП России по Московской области для решения вопроса об уголовном преследовании лица, уклоняющегося от уплаты алиментов. В итоге в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ.

Семейным кодексом РФ предусмотрены обязательства родителей по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, закреплен порядок, размер и способы исполнения такого рода обязательств.

За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда предусмотрена уголовная ответственность.



