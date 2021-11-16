РИАМО - 16 ноя. В «Мособлгазе» напомнили, что в случае запаха газа, а также если поврежден газопровод или оборудование, отсутствует газ, то нужно срочно звонить по телефонам «104» или «112». Об этом сообщает пресс-служба компании.

По указанным телефонам операторы принимают аварийные заявки.

По всем остальным вопросам, не связанным с аварийными ситуациями, следует звонить по горячей линии: 8-800-200-24-09. Например, этим телефоном стоит воспользоваться в случае перерасчета показаний, подключения к газу.

Ранее генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что половина всех аварийных ситуаций с «голубым топливом» связана с неправильной эксплуатацией газового оборудования.