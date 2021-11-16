РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Подольске заключили под стражу приезжего, подозреваемого в разбойном нападении в составе группы на торговца из Индии, сообщила старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Подольская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску о заключении под стражу фигуранта по уголовному делу о разбойном нападении на гражданина Индии, занимающегося торговлей на территории РФ. Подольский городской суд ходатайство удовлетворил.

Личность виновного установлена, им оказался житель Ивановской области, совершил данное преступление в составе группы лиц.

В ходе нападения злоумышленники применили в качестве оружия предмет, схожий по внешним признакам с автоматом Калашникова, электрошокер и газовый баллончик. Потерпевшему причинили телесные повреждения и похитили сотовый телефон стоимостью свыше 100 000 рублей.

Действия подозреваемого подпадают под часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подольская городская прокуратура контролирует ход предварительного расследования.