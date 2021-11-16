РИАМО - 16 ноя. На московских дорогах в вечерний час пик наблюдаются пробки в 8 баллов из 10 возможных, загруженность улиц в городе снизится только к 20 часам, тогда прогнозируется 5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы отмечаются на северо-востоке, севере, западе и востоке МКАД, а также практически по всей длине Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

Перегружены транспортом Кутузовский проспект, шоссе Энтузиастов, проспект Маршала Жукова, Ленинградское шоссе, Бульварное кольцо, набережные Москвы-реки и Яузы.

Полностью дороги в мегаполисе освободятся после 22 часов, тогда загруженность составит 2 балла.