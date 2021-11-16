РИАМО - 16 ноя. С начала года Госадмтехнадзор Московской области проводит проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юрлиц региона. В результате рейдов такие договоры заключили 99,7% юридических лиц Подмосковья, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Такие проверки инспекторы ведомства проводят вместе с сотрудниками органов местного самоуправления и общественниками. Во время рейдов они проверяют СНТ, коттеджные поселки, объекты ИЖС, а также сверяют данные со списками региональных операторов.

«С начала 2021 года по итогам рейдов сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с целью проверки наличия договоров на вывоз твердых коммунальных отходов у юридических лиц всего по Московской области заключены договоры у 99,7% юрлиц, что составляет 50 906 договора», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

На прошлой неделе в Подмосковье заключили 26 договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас инспекторы работают с 42 субъектами. Если договор на вывоз ТКО не составлен, то на юрлицо назначается штраф от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.