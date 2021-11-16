РИАМО - 16 ноя. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 10-летием и поблагодарила за реализацию музейных проектов на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Ранее Председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова заявила, что в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Подмосковье откроют в конце года Музей охраны материнства и младенчества, Музей школы и детства и Музей Российского Общества Красного Креста.

«Позвольте передать слова благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева за ту работу, которую Вы (Анна Громова, Председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» - ред.) проделали, за Ваш удивительный труд», - заявила Виртуозова в ходе торжественного собрания к 10-летию Фонда.

Она отметила, что это феноменальный, кропотливый, ежедневный труд.

«Спасибо Вам (Анна Витальевна - ред.), низкий поклон, за музей в Волоколамске. Туда все больше и больше туристический поток», - заключила Виртуозова.

Как отметила Громова, правительство Московской области всегда идет навстречу и поддерживает реализуемые в регионе проекты.

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» был создан летом 2011 года. Фонд занимается реализацией научно-практических программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.

Одной из главных задач Фонда ЕСПО является изучение и распространение опыта бла­готворительной деятельности Великой Княгини Елизаветы Федоровны и просветительских ини­циатив Великого Князя Сергия Александровича в период его управления Москвой (1891-1904) в должности генерал-губернатора.