РИАМО - 16 ноя. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 10-летием и поблагодарила за реализацию музейных проектов на территории Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.
Ранее Председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова заявила, что в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Подмосковье откроют в конце года Музей охраны материнства и младенчества, Музей школы и детства и Музей Российского Общества Красного Креста.
Она отметила, что это феноменальный, кропотливый, ежедневный труд.
«Спасибо Вам (Анна Витальевна - ред.), низкий поклон, за музей в Волоколамске. Туда все больше и больше туристический поток», - заключила Виртуозова.
Как отметила Громова, правительство Московской области всегда идет навстречу и поддерживает реализуемые в регионе проекты.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» был создан летом 2011 года. Фонд занимается реализацией научно-практических программ в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.
Одной из главных задач Фонда ЕСПО является изучение и распространение опыта благотворительной деятельности Великой Княгини Елизаветы Федоровны и просветительских инициатив Великого Князя Сергия Александровича в период его управления Москвой (1891-1904) в должности генерал-губернатора.
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