РИАМО - 16 ноя. Для усиления антитеррористических мер объекты образования, культуры и спорта Электростали подключены к системе «Безопасный регион» в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего на данный момент в Электростали установлена почти 1 тыс. видеокамер. Из них только в этом году прибавилось 336. Системой видеонаблюдения оснащены общественные пространства: центральная площадь, пешеходная зона на проспекте Ленина, Вознесенская аллея и открывшийся в этом году парк «Восточный».

Система «Безопасный регион» – интеллектуальная. Изображение с камер выведено на мониторы управления электростальского УМВД и ЕДС службы, что позволяет специалистам работать в системе круглосуточно. Есть возможность хранить видео в архиве в течение 30 суток.

Благодаря камерам удалось установить личность вандалов, сломавших декоративную фигуру в новом парке «Восточный». Активно внедряется видеонаблюдение в подъездах. Ведется работа с руководителями торговых объектов по подключению к системе магазинов.

Для обеспечения общественного порядка сотрудники электростальского УМВД также проводят различные оперативно-профилактические мероприятия: «Арсенал», «Незаконный мигрант», «Сообщи, где торгуют смертью». В ведомстве хорошо налажена обратная связь с горожанами: люди звонят или сами приходят в управление, понимая, что обеспечение порядка – задача общая.

В регионе действует государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья», в рамках которой обеспечивается комплексная безопасность населения и объектов. В ходе ОПМ «Нелегал» сотрудники полиции проводят проверки мест компактного проживания мигрантов – таких адресов в городе 20.