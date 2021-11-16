РИАМО - 16 ноя. В микрорайоне Лопатино Ленинского округа начал работу Центр «Мои документы». Это долгожданное событие для 40 тысяч жителей ряда крупных жилых комплексов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Теперь рядом с домом они смогут получить порядка 400 услуг, в том числе такие востребованные, как оформление недвижимости и регистрации по месту жительства, пособий на детей.

Офис расположен на втором этаже торгового центра. На площади 300 кв. м открыто 10 окон для приема заявителей, есть возможность самостоятельного доступа на портал госуслуг, оборудованы комфортные зоны фотоуслуг и ожидания.

«Практика открытия аналогичных МФЦ в торговых центрах показывает, что это очень удобно для жителей – получение государственной услуги можно совместить с походом за покупками или в кафе», - отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

На сегодняшний день это третий полноценный офис МФЦ, не считая четырех обособленных подразделений в территориях муниципалитета.

Алексей Спасский также подчеркнул, что перепись населения показала значительный прирост количества жителей Ленинского округа, поэтому в 2022 году запланировано строительство еще одного офиса МФЦ - в микрорайоне «Пригород Лесное».