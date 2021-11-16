РИАМО - 16 ноя. Три земельных участка, которые принадлежат Подмосковью, передали в аренду через аукцион для их вовлечения в хозяйственный оборот и развития, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Переданные земли находятся в городских округах Истра, Пушкинский и Шатура. Их площадь составляет 1,3 га. Они принесут подмосковному бюджету 2,45 млн рублей в год.

Компании - победители аукционов получат участки площадью 2,8 тыс. кв. м., 3 тыс. кв. м и 7,8 тыс. кв. м в аренду на 13 лет.

Все участки имеют вид разрешенного использования, который подразумевает коммерческое использование. Арендаторы смогут использовать землю для создания бизнеса и получения прибыли.

Больше информации о проводимых комитетом по конкурентной политике Московской области торгах можно найти на портале ЕАСУЗ (easuz.mosreg.ru/torgi).