РИАМО - 16 ноя. Прием антибиотиков при заболевании коронавирусом может негативно повлиять на борьбу организма с инфекцией, а также понизить эффективность антибиотиков в будущем, сообщил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

«Само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. У пациентов с Covid-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача недопустим в принципе, а при коронавирусе такое самолечение может навредить человеку.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», – объяснил Чурадзе.

Он подчеркнул, что прием антибиотиков без врачебных показаний повышает устойчивость флоры организма к препарату, соответственно, когда это лекарство будет человеку действительно необходимо, оно окажется неэффективным.

Врач также рассказал о симптомах, при проявлении которых пациентам с коронавирусом необходимо обращаться за дополнительной медицинской помощью. В их число вошли длительно сохраняющаяся лихорадка, температура выше 38 градусов в течение 3 дней и больше, появление признаков дыхательной недостаточности, снижение сатурации ниже 95 и нарастание слабости.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>