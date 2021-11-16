РИАМО - 16 ноя. Эксперты компании StormWall зафиксировали всплеск хакерских атак на пользователей интернет-магазинов в период нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября, сообщает Газета.ru.

Ввод эпидемиологических ограничений и закрытие магазинов во время нерабочих дней способствовали повышению пользовательской активности в онлайн-магазинах, это и спровоцировало хакеров, которые запускали DDoS-атаки для создания проблем в работе сайтов ритейлеров, а также пытались взломать аккаунты пользователей интернет-магазинов.

По данным StormWall, наибольшее число атак было направлено на интернет-магазины техники (45%), одежды и обуви (32%), и косметики (17%).

По мнению аналитиков, главным мотивом DDoS-атак было вымогательство денег. Еще одной причиной хакерских атак также могла быть конкурентная борьба ритейлеров, обычно усиливающаяся в конце года.

Атаки производились с помощью умных ботов, созданных хакерами для большей части традиционных средств защиты. Целью хакеров было получение данных пользователей магазинов, которые можно продать на черном рынке. Также личные данные людей могли использоваться для вымогательства и шантажа.

Согласно прогнозам экспертов, новый всплеск DDoS-атак и хакерских атак на интернет-магазины стоит ждать в конце ноября. Он также будет связан с резким возрастанием популярности онлайн-магазинов из-за «черной пятницы» и сезона распродаж.