РИАМО - 16 ноя. С наступлением холодов в Подмосковье увеличивается число происшествий, связанных с газом. Чаще всего причиной аварийных ситуаций становится неправильное использование оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

С наступлением холодов жители сжигают больше природного газа, нежели в теплое время года. Из-за этого повышается концентрация угарного газа, который образуется в процессе работы газового оборудования.

«Если летом при малых объемах сгорания количество угарного газа, которое выделялось даже при неисправной вентиляции, было безопасным, то сейчас объем сгораемого газа увеличивается, концентрация угарного газа вырастает. И если есть малейшие нарушения в системе вентиляции, дымоходов, это может стать причиной несчастных случаев», – отметил Баранов.

50% всех аварийных ситуаций с газом связаны с неправильной эксплуатацией оборудования, еще 20% – из-за непроведения ежегодного техобслуживания газового оборудования. Утечка «голубого топлива» приводит к авариям в 7% случаев.

«Бывают при самовольном монтаже более критичные вещи. Котлы помещают в закрытые пространства, доступ воздуха к котлу прекращается, закрывают их (котлы - ред.) дверцами, замуровывают наглухо. Это становится (причиной - ред.) серьезных несчастных случаев», – объяснил Баранов.

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