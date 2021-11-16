РИАМО - 16 ноя. С наступлением холодов в Подмосковье увеличивается число происшествий, связанных с газом. Чаще всего причиной аварийных ситуаций становится неправильное использование оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
С наступлением холодов жители сжигают больше природного газа, нежели в теплое время года. Из-за этого повышается концентрация угарного газа, который образуется в процессе работы газового оборудования.
50% всех аварийных ситуаций с газом связаны с неправильной эксплуатацией оборудования, еще 20% – из-за непроведения ежегодного техобслуживания газового оборудования. Утечка «голубого топлива» приводит к авариям в 7% случаев.
«Бывают при самовольном монтаже более критичные вещи. Котлы помещают в закрытые пространства, доступ воздуха к котлу прекращается, закрывают их (котлы - ред.) дверцами, замуровывают наглухо. Это становится (причиной - ред.) серьезных несчастных случаев», – объяснил Баранов.
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