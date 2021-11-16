РИАМО - 16 ноя. Во вторник исполняется 16 лет со дня основания «Молодой Гвардии Единой России», по традиции активисты организации отмечают день рождения МГЕР добрыми делами, сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

Подмосковные молодогвардейцы 15 и 16 ноября запустили серию благотворительных акций, а также они оказывают жителям волонтерскую помощь – помогают медработникам на пунктах вакцинации и в учреждениях здравоохранения, развозят продукты и лекарства жителям, соблюдающим режим самоизоляции в условиях пандемии Covid-19, раздают в общественных местах средства противовирусной защиты.

Активисты посетили коронавирусный госпиталь в Бронницах и передали подарки врачам, а в Котельниках в рамках проекта «Питайся знаниями» открыли точку буккроссинга – переделали старый холодильник под полку для сбора и обмена прочитанными книгами.

Также в день рождения организации активисты рассказывают молодежи о работе МГЕР, знакомят с историей подмосковных молодогвардейцев времен ВОВ, которые вели партизанскую деятельность против фашистских захватчиков.

«Так уж повелось, что даже в свой праздник мы не можем позволить себе отдохнуть, ведь у нас всегда есть дела и те, кому нужно помочь, есть социальные проблемы, которые нельзя оставить без внимания. День рождения – еще один повод сделать как можно больше хорошего», – сказал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

По его словам, помимо того, что МГЕР претворяет в жизнь социально значимые проекты в разных направлениях общественной деятельности, это еще и кузница кадров, которая многим дала путевку в жизнь.

Он уточнил, что в организации активисты воспитывают в себе лидерские качества и стремления побеждать, а также учатся работать в команде и набираются общественно-политического опыта.

«Главное, что наши молодогвардейцы и по жизни занимают активную гражданскую позицию, небезразлично относятся к происходящему, любят родное Подмосковье и хотят, чтобы оно развивалось, прикладывают для этого усилия и со своей стороны», – добавил Толмачев.

В честь дня рождения он пожелал активистам неиссякаемой энергии, стремления к достижению новых высот, успехов в добрых делах и начинаниях, а еще безграничного счастья.