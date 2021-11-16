РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 7 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 737 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки выявили 2 043 новых случая Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтвержден 563 741 случай инфицирования коронавирусом. Скончался 9 631 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 493 109 человек.

В Московской области работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>