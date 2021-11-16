РИАМО - 16 ноя. Замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов рассказал, что система QR-кодов в самолетах и в поездах заработает не позднее февраля 2022 года, сообщает «Интерфакс».
По его словам, закон планируют принять в трех чтениях до конца текущего года. А проверять QR-коды на транспорте намерены не позднее февраля.
Он сообщил, что в Минтрансе могут рассмотреть вопрос выделения субсидий для авиа- и ж/д перевозчиков.
Также Богданов подчеркнул, что закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все те, которые летают на территории России.
На прошлой неделе в Госдуме был внесен законопроект о путешествии на поезде и самолетах в России только по QR-кодам. Эта мера призвана бороться с пандемией коронавируса.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии