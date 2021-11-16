РИАМО - 16 ноя. Замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов рассказал, что система QR-кодов в самолетах и в поездах заработает не позднее февраля 2022 года, сообщает «Интерфакс».

По его словам, закон планируют принять в трех чтениях до конца текущего года. А проверять QR-коды на транспорте намерены не позднее февраля.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», — сказал Богданов.

Он сообщил, что в Минтрансе могут рассмотреть вопрос выделения субсидий для авиа- и ж/д перевозчиков.

Также Богданов подчеркнул, что закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все те, которые летают на территории России.

На прошлой неделе в Госдуме был внесен законопроект о путешествии на поезде и самолетах в России только по QR-кодам. Эта мера призвана бороться с пандемией коронавируса.

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