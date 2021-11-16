РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Юный спортсмен из Подольска занял первое место на первенстве России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

14 ноября в Чебоксарах прошло первенство России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Подольский спортсмен из МУ СШОР «Космос» Дмитрий Кустов занял первое место среди юношей до 23 лет в 7 классе.

Администрация округа поздравила спортсмена и его тренера Игоря Гнусочкина с победой и пожелала успехов.