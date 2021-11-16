РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Подольские спортсмены из МУ СШОР «Космос» отличились на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы МС СССР Вячеслава Родина, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

С 12 по 14 ноября в Мытищах прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Родина. Спортсмены из МУ СШОР «Космос» показали хорошие результаты.

Матвей Головенчиц занял 1 место в весовой категории 35 кг (тренер – Евгений Гребнев). У Овика Тирацвяна – 2 место в весовой категории 48 кг (тренер – Дмитрий Шмелев). Также серебро у Семена Знаменского в весовой категории 110 кг (тренер – Евгений Гребнев). У Александра Додонова – 3 место в весовой категории 44 кг (тренер – Андрей Додонов).

Администрация округа поздравила спортсменов и их тренеров и пожелала новых побед.