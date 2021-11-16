РИАМО - 16 ноя. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском округе Подмосковья отремонтировали 7 участков дорог общей протяженностью 15 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы отремонтировали покрытие на 4 участках развязки, расположенной на автодорогах Ям – Горки Ленинские и Горки Ленинские – Чурилково в районе поселка Горки Ленинские, вблизи одноименного музея-заповедника.

Также был отремонтирован участок Расторгуевского шоссе (М-2 «Крым» – Федюково), который служит проездом к Симферопольскому и Варшавскому шоссе для жителей поселков Бутово и Лопатино, деревень Суханово и Федюково.

Кроме того, по итогам голосования жителей на портале «Добродел» дорожные службы заменили дорожное покрытие на съезде с Каширского шоссе у завода «Москокс», промзоны «Видное-Восточное» и складского комплекса Апаринки – эта дорога была включена в адресный перечень работ по итогам голосования, где набрала более 370 голосов.

Помимо ремонта покрытия в рамках национального проекта дорожные службы обустроили 3,8 тыс. м новых тротуаров, по которым пешеходы теперь могут добираться от КП «Ривер Парк», к музею-заповеднику «Горки Ленинские», Киногородку, школе и музею В. И. Ленина, а также от Зеленого шоссе до 7-го квартала КП «Южные горки».

В результате работ безопасный проход обеспечили для более чем 3,3 тыс. пешеходов, а ежедневные поездки на автомобилях стали комфортнее и безопаснее для 30 тыс. человек.

Всего на территории Ленинского округа в этом сезоне отремонтировали 12 участков дорог длиной более 22,6 км, из них 7 участков региональных дорог протяженностью 15,2 км включили в программу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».