РИАМО - 16 ноя. Каждый день АО «Мособлгаз» прокладывает 7 км труб по президентской программе «Социальная газификация». До конца года по президентскому проекту и губернаторской программе компания подойдет к показателю в 1000 км в год, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Таких рекордных показателей достичь еще не удавалось. Чтобы реализовать такой проект, в строительстве труб участвуют компании как из Московской области, так и из других субъектов РФ.

«У нас работают строительные организации из Сахалина, работают строительные организации из Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Кавказа. То есть масштаб проекта настолько огромен, что помимо, безусловно, подмосковных организаций, которые представляют основную строительную мощность газовых труб, при этом с нами работает вся страна и весь строительный ресурс работает под президентский проект», – рассказал Баранов.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Если населенный пункт вошел в программу социальной газификации, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области.

Как реализуется президентский проект в конкретном населенном пункте Подмосковья, можно наблюдать онлайн на интерактивной карте на сайте «Мособлгаза»: mosoblgaz.ru/emotion_map. Получить консультацию по вопросам соцгазификации можно по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75.

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