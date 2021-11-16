РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Подольский клуб «Титан» занял первое общекомандное место на первенство Москвы по кудо, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

14 ноября в столице прошло первенство Москвы по кудо. Подольские спортсмены клуба единоборств «Титан» при Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики показали хороший результат и прошли отбор на первенство России.

В общем командном зачете клуб «Титан» под руководством Дмитрия Порубанского занял первое место. Екатерина Ершова стала победительницей первенства, Виктор Хименков и Глеб Кузьменко - серебряные призеры, Михаил Крейчман получил бронзовую медаль.

Администрация округа поздравила спортсменов с отличным результатом и пожелала новых побед.

Кудо - японское гибридное боевое искусство, полноконтактный боевой вид спорта. Стиль смешанных единоборств, практикуемый с головными уборами и перчатками.