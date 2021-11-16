РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий поздравил участников «Молодой Гвардии» с 16-летием общественной организации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы организация объединяет более 100 активистов. Ребята реализуют проекты и принимают участие в мероприятиях самой разной направленности: помогают участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, беспризорным животным, участвуют в экологических акциях и марафонах, спортивных флешмобах и соревнованиях», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в период распространения коронавируса активисты стали волонтерами и посвятили все свое свободное время тем, кто больше всех нуждался в помощи.

Ружицкий поблагодарил руководителя молодежного штаба люберецких волонтеров Георгия Николаева и всех ребят.

«Искренне поздравляю руководителя люберецкого отделения МГЕР Александра Шлапака и всех молодогвардейцев с праздником! Отдельные слова благодарности - депутату Госдумы, руководителю отделения МГЕР МО Александру Толмачеву за помощь и поддержку», - заключил глава округа.