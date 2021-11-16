РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Торговым объектам Подольска рекомендовали использовать брендбук «Зима в Подмосковье» в новогоднем оформлении, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Управление потребительского рынка администрации городского округа Подольск рекомендует предпринимателям и торговым объектам руководствоваться при новогоднем оформлении брендбуком «Зима в Подмосковье»: https://disk.yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.

Фотоматериалы о проделанной работе по украшению объектов можно направлять c указанием хозяйствующего субъекта и адреса на электронную почту: komitetpr@mail.ru. О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка будет сообщено дополнительно.