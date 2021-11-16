РИАМО - 16 ноя. По президентскому проекту социальной газификации в Московской области газифицировали 10 тыс. домовладений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В планах на этот год — догазифицировать 1113 населенных пунктов. Сейчас пройдена отметка в 600 населенных пунктов, еще 300 находятся на завершающей стадии.

«По объемам строительства, которые были на этот год, «Мособлгаз» выполнил 75% от плановых показателей, и, соответственно, мы идем уверенно, в графике», – сказал Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.