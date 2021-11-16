РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Новую площадку для мастер-классов, замок Снежной королевы, откроют в подмосковном Красногорске 15 декабря, сообщил директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков во вторник провел совещание по подготовке к празднованию Нового года и Рождества. В обсуждении приняли участие заместители главы администрации по направлениям, представители задействованных в подготовке к празднованию учреждений.

«15 декабря мы готовим большую праздничную программу возле малой сцены в детском городке «Сказочный». Мы откроем замок Снежной королевы», - сказал Ковтун.

Он напомнил, что ранее в округе работала резиденция Деда Мороза. Она была популярна у юных горожан, но за 3 года потеряла налет новизны. Замок Снежной королевы станет переформатированной площадкой для мастер-классов.

С 15 декабря по 15 января в замке проведут более 40 музыкальных и художественных мастер-классов, занятий по прикладному творчеству.

«Мы взяли идею советского мультика, который рассказывает очень добрую историю про, может быть, не совсем доброго персонажа. У нас Снежная королева становится доброй. Также в замке будут настоящие Кай и Герда. Детки в игровой форме получат информацию о мультфильме, пройдут мультпоказы, много активностей», - добавил Ковтун.

Замок расположится в здании бывшего кафе. Само здание и расположенный рядом вход в парк украсят в тематике сказки «Снежная королева».