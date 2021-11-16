РИАМО - 16 ноя. Подмосковный комитет по туризму составил рейтинг из 5 мистических мест региона, притягивающих туристов. В список вошли такие нетипичные достопримечательности региона, как Сьяновские каменоломни, усадьба Апраскиных, Смердячье озеро, аномальная часовня и могильные курганы с захоронениями французских солдат времен войны 1812 года, сообщает пресс-служба комитета.

Сьяновские каменоломни в Домодедове

Сьяновские каменоломни — самая крупная известная старинная система в Подмосковье и пятая по величине в России. Именно здесь добывали известняк для строительства «белокаменной» Москвы. После революции добыча прекратилась, а чуть позже каменоломни полностью закрыли. Но в 1980-х годах спелестологи вскрыли один из входов, а в 2007-м его отремонтировали, укрепили и поставили стальную лестницу.

Про Сьяновские каменоломни сочинено большое количество народных легенд. Так, один из самых длинных лазов каменоломен назвали «Щучим»: по одной из легенд, пролезающие по нему люди могут восстановить память о своем рождении или открыть в себе сверхъестественные способности.

Усадьба Апраскиных в Дмитровском округе

Во времена использования усадьба Апраскиных в Ольгове была одним из самых роскошных имений в регионе и пользовалась популярностью у московской элиты. В XVIII-XIX веках в усадьбе был свой крепостной театр, куда приезжали все знатные певцы, музыканты и актеры. Гостьей усадьбы была Наталья Голицына, ставшая прототипом княгини в повести Пушкина «Пиковая дама».

Согласно легенде, призрак Голицыной до сих пор бродит по усадьбе, тоскуя по давним временам, когда в имении устраивали застолья и играли в карты.

Смердячье озеро в Шатуре

сайт Туристер.ру

Смердячьим озеро назвали местные жители, причиной этому стал сильный запах сероводорода, однако уже более 20 лет озеро не источает неприятных запахов. По некоторым данным, идеально круглое торфяное озеро Смердячье образовалось около 10 тыс. лет назад в результате падения метеорита. Тем не менее серьезных научных исследований, направленных на выяснение природы озерной котловины, до сих пор не проводилось.

Вокруг озера также сложился ареол тайн и народных легенд. Согласно одной из них, когда-то на валу на берегу стояла часовня, но при странных обстоятельствах она рухнула на дно озера вместе с находившимся там дьяком. Отсюда и название по версии происхождения: «смерть дьячья». Еще есть поверье, что на берегу этого озера человек впадает в измененное состояние сознания.

Часовня в Павловском Посаде

Аномальная зона, расположенная в окрестностях деревни Часовня в Павловском Посаде, и сегодня притягивает внимание отечественных и зарубежных уфологов. По их мнению, там находится мощный геопатогенный узел. Это местность, внутри которой происходят феномены, необъяснимые с точки зрения современных научных теорий.

Деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве образуются расходящиеся круги, вокруг территории слышатся странные звуки и возникают вспышки. А у людей, которые оказываются в этом месте, возникают беспричинный страх и чувство сильной тревоги. Центр аномальной зоны — старая полуразрушенная часовня, постройка сооружения датируется примерно XVII веком.

Могильные курганы в Переделкине

Недалеко от станции Переделкино находятся так называемые «Наполеоновские курганы» — места захоронения французских солдат, павших в боях в 1812 году. По словам туристов, возле могильных валов происходят необъяснимые явления. Стрелки наручных часов начинают крутиться быстрее, а время на мобильных телефонах сбивается.

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