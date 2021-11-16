РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. В подмосковном Щелкове злоумышленники проломили кирпичную стену гаража и вынесли оттуда имущество, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже личного имущества из гаража в поселке Монино, сумма причиненного ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые жители Ногинска 40 и 41 года. Злоумышленники проломили кирпичную стену и проникли в гараж.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».