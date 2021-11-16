РИАМО - 16 ноя. К середине 2022 года в Истре возведут клиническую больницу, к концу 2022 года построят переход через железную дорогу у станции Дедовск, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Истры Татьяной Витушевой перемены, которые планируются в муниципалитете.

«Вы 2 года руководите г. о. Истра, надеюсь, что программы, которые мы реализуем, люди замечают. Предлагаю сегодня обсудить ход строительства современного госпиталя, который мы начали возводить вместе с министерством обороны при поддержке президента. Еще одна тема, которая волнует жителей, – пешеходный переход в Дедовске. Также 5 декабря, в День 80-летия контрнаступления, мы заложим технолицей им. Владимира Ивановича Долгих - человека, который воевал, очень многое сделал для нашей страны», — сказал Воробьев.

Технолицей станет своего рода аналогом гимназии им. Примакова и Физтех-лицея. В нем соберут лучших педагогов, будут использоваться современные методики.

Больница и переход

В строящейся больнице будут многопрофильный круглосуточный стационар на 160 коек, поликлиника на 160 посещений в сутки.

«Мы постарались сделать так, чтобы больница была в логистически удобном месте, чтобы люди могли туда добраться со всего округа. Это 7-10 минут пешком от ж/д станции», — отметила Витушева.

Наземный переход через железную дорогу в Дедовске начнут строить в апреле. Работы закончат в ноябре 2022 года. Из-за нового путепровода старый закрыли. Ближайший переход находится в 350 метрах.

«Важно чтобы там был лифт, все современные удобства предусмотрели. Чтобы люди ничего на себе не поднимали», — подчеркнул Воробьев.

Благоустройство

Витушева также рассказала о первом этапе благоустройства на улице 15 лет Комсомола. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Кроме того, в порядок приводят парки и набережные.

Население

Предварительные данные переписи показали, что население Истры за 10 лет увеличилось в 2 раза: в округе проживает 233 тыс. человек.

«Такой прирост требует совершенно иной инфраструктуры, гораздо больше врачей, полицейских, учителей и соцработников. Качество обслуживания нашего населения должно быть на самом высоком уровне», — отметила Витушева.