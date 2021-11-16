РИАМО - 16 ноя. Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Их можно получить в МФЦ, сообщает РБК.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о том, что для многих граждан именно такой вариант удобнее. За реализацию данной инициативы ответственными назначены Минцифры и Минздрав.

За бумажным вариантом смогут обратиться и переболевшие коронавирусом, и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Услуга будет полезной для тех граждан, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» и не может распечатать полученный на сервисе сертификат о получении прививки.

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