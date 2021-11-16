РИАМО - 16 ноя. Инвесторы Подмосковья, которые занимаются комплексным развитием территорий, смогут получить налоговый вычет, соответствующий законопроект разрабатывают в Мособлдуме, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроектом занимается профильный комитет Мособлдумы. Документ планируется вынести на рассмотрение депутатов 18 ноября.

Компании, заключившие договор о комплексном развитии территории, смогут получить вычет в размере 80% по налогу на прибыль на создание объектов социальной инфраструктуры.

Одно из условий договора — направление средств организации на переселение граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу.

«Такая мера станет дополнительным стимулом для инвесторов. Договор о застройке территории в любом случае подразумевает обязанность по созданию социальных объектов. А в случае принятия законопроекта инвесторы получат право уменьшать сумму налога на прибыль организаций», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов добавил, что налоговые расходы областного бюджета на эти цели составят 3,8 млн рублей в год.