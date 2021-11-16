РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Новогодние елки на территории подмосковного Красногорска зажгутся 1 декабря, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков.

Волков во вторник провел совещание по подготовке к празднованию Нового года и Рождества. В обсуждении приняли участие заместители главы администрации по направлениям, представители задействованных в подготовке к празднованию учреждений.

Зиму в Красногорске празднично откроют 1 декабря в микрорайоне Павшинская пойма. В этот день состоится парад Дедов Морозов. По предложению Волкова, зимние волшебники отправятся с мероприятия в другие микрорайоны, чтобы зажечь там елки.

Руководитель муниципалитета также почеркнул, что новогодние ели должны быть наряжены во всех микрорайонах и дворах, где на это есть запрос жителей.

«В Красногорске 386 дворовых территорий. Минимум 150 елок я хотел бы видеть во дворах на территории. Чтобы определить места, проще всего пообщаться с жителями», – отметил Волков.

По информации начальника управления по социальным вопросам администрации округа Эльвиры Кавалерской, в парках Красногорска установят 8 елок, в учреждениях спорта – 12, возле торговых центров – 17. Также новогодние деревья появятся возле ДК «Подмосковье», культурного центра «Купина» и культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово».

Округ украсят 45 билбордов праздничной тематики, 90 световых консолей и 10 объемных фигур на автобусных остановках на Ильинском и Волоколамском шоссе.

В Красногорске будет работать 21 елочный базар. Большая праздничная ярмарка пройдет на набережной в Павшинской пойме.

В рамках празднования Нового года на ледовой арене им. Петрова проведут ледовое шоу. В детском городке «Сказочный» откроют Дворец Снежной королевы.

Для социально незащищенных категорий граждан проведут 7 интерактивных новогодних программ. Кроме того, закуплены билеты на новогоднее представление для детей из малоимущих, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.