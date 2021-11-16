РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. С начала нынешнего года в подмосковном Подольске выдали более 120 разрешений на перепланировку помещений в многоквартирных домах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

За 10 месяцев текущего года в Подольске было выдано более 120 согласований по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме. Получить консультацию о том, как оформить такое разрешение, можно в отделе управления жилищным фондом и предоставления муниципальных услуг комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа по телефону: 8(496)755-57-94.

Прежде чем начинать выполнение каких-либо ремонтных работ в квартире или нежилом помещении в многоквартирном доме, жителям округа рекомендуют проконсультироваться со специалистами на предмет возможной перепланировки.