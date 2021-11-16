РИАМО - 16 ноя. В ходе проверки СК информации о жестоком обращении в частном доме престарелых в Мытищах постояльцы рассказали, что в их отношении не совершали противоправные действия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в мессенджере Telegram опубликовали видео о жестоком обращении в частном доме престарелых в Мытищах.

В ходе проверки СК были опрошены постояльцы дома престарелых, которые и были сняты на видео. Они рассказали, что каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось. Травматолог установил, что видимых телесных повреждений у пенсионерок из дома престарелых нет.

Следователями проведен осмотр помещения, занимаемого пансионатом, запрошены учредительные документы, договоры с обслуживающим персоналом.

Кроме того, были опрошены 15 других постояльцев, они также рассказали об отсутствии противоправных действий со стороны работников дома престарелых.

СК устанавливает местонахождение бывшей сотрудницы дома престарелых, которая сняла резонансное видео. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее подмосковная прокуратура также начала проверку информации о жестоком обращении с постояльцами частного дома престарелых в Мытищах.