РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Спортсмены клуба «Держава» из Люберец выиграли четыре медали на всероссийском турнире по Олимпийскому карате «Петербургская осень», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Городской округ Люберцы представляли каратисты из спортивного клуба «Держава», они завоевали золотую и три бронзовые медали», - сказал Ружицкий.

Первое место завоевала Полина Лаврова в категории 16-17 лет до 53 килограммов. Третье место получили Ксения Белякова в категории 16-17 лет свыше 59 килограммов, Михаил Агуреев – 16-17 лет до 76 килограммов и Максим Остертаг – 12-13 лет свыше 55 килограммов.

«Поздравляем ребят, их родителей и тренеров с успешным выступлением», - добавил Ружицкий.

Соревнования проходили 13 и 14 ноября. В турнире приняли участие 800 каратистов со всех регионов России.