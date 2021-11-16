РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. На Быковском шоссе в Люберцах произошла авария, в результате которой перевернулась легковушка, сообщает очевидец происшествия.

На странице «ЛЮБЕРЦЫ За Рулем» в соцсети «ВКонтакте» водители поделились видео, на котором видно ДТП. Авария произошла в районе дач КГБ утром во вторник.

«Помощь, визуально, никому не требовалась. <…> Машин было несколько – грузовик, две или три легковых авто», – сообщил очевидец происшествия.

По словам водителя, на Быковском шоссе были перекрыты две полосы.

Причины столкновения неизвестны. Представители МУ МВД России «Люберецкое» ситуацию пока не прокомментировали.