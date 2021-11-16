РИАМО - 16 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей сестры из-за конфликта по вопросу жилплощади в столице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины возбудили по статье «Убийство».

По данным следствия, вечером 15 ноября в квартире дома на улице Голубинской в столице найдено тело женщины 1971 года рождения. У убитой обнаружены повреждения головы и колото-резаные ранения груди.

Личность подозреваемого и его местонахождение были оперативно установлены. Мужчину задержали. В ходе допроса задержанный признался, что у него был конфликт с сестрой на бытовой почве, так как женщина хотела разделить жилплощадь.

С обвиняемым проведены необходимые следственные действия. Скоро следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.