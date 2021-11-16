РИАМО - 16 ноя. Онлайн-курс в рамках бесплатного городского проекта «Мама онлайн» расскажет, как открыть и развить свой бизнес в креативном секторе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Организатором серии вебинаров стал центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград», а поддержал проект столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Первый урок стартует уже 17 ноября. По окончанию курса участницам вручат сертификаты. Зарегистрироваться можно на сайте. В программу вошли пять занятий, которые будут проходить по будням с 12:00 до 13:00.

«Мы видим, что женщины с детьми чаще всего выбирают творческие направления для начала своего дела, чтобы иметь возможность оставаться со своим ребенком и получать доход. Для них «Техноград» впервые запускает специальный курс. На вебинарах участницы получат ответы на важные вопросы по открытию, ведению и продвижению собственного дела», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Творческим бизнесом в Москве занимается около полумиллиона человек. Помочь малым и средним предпринимателям столицы найти новых сотрудников помогает центр развития карьеры.