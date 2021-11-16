РИАМО - 16 ноя. В ближайшее время в столице стартует сбор заявок на участие коммерческих аптек города в проекте по обеспечению пациентов льготными лекарствами, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Со следующего года в рамках эксперимента выдавать льготные лекарства горожанам будут не только аптеки столичного Депздрава, но и коммерческие аптеки.
По ее словам, совершеннолетние москвичи, являющиеся региональными льготниками, с 15 января смогут получать бесплатные препараты еще и в коммерческих аптеках города.
«Новые аптеки, где будут выдаваться препараты, будут ближе к жителям столицы, а режим их работы — удобнее. В новую программу мы включили самые востребованные лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту», - отметила вице-мэр.
Она подчеркнула, что пациенту гарантируется обеспечение лекарством с указанным в рецепте действующим веществом. Кроме того, в аптеке можно будет доплатить и взять иной препарат, если человек, например, предпочитает лекарства определенной компании.
Список коммерческих аптек, где жители столицы могут получить бесплатные лекарства, будет доступен в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии