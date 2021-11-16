РИАМО - 16 ноя. В ближайшее время в столице стартует сбор заявок на участие коммерческих аптек города в проекте по обеспечению пациентов льготными лекарствами, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Со следующего года в рамках эксперимента выдавать льготные лекарства горожанам будут не только аптеки столичного Депздрава, но и коммерческие аптеки.

«В Москве около 700 тыс. человек бесплатно получают назначенные врачами лекарства. Сейчас препараты, которые будут выдаваться в рамках проекта, отпускаются по рецепту в 268 аптечных пунктах столичного Депздрава. Мы расширяем возможности для горожан и делаем процесс более простым и удобным», – добавила Ракова.

По ее словам, совершеннолетние москвичи, являющиеся региональными льготниками, с 15 января смогут получать бесплатные препараты еще и в коммерческих аптеках города.

«Новые аптеки, где будут выдаваться препараты, будут ближе к жителям столицы, а режим их работы — удобнее. В новую программу мы включили самые востребованные лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту», - отметила вице-мэр.

Она подчеркнула, что пациенту гарантируется обеспечение лекарством с указанным в рецепте действующим веществом. Кроме того, в аптеке можно будет доплатить и взять иной препарат, если человек, например, предпочитает лекарства определенной компании.

Список коммерческих аптек, где жители столицы могут получить бесплатные лекарства, будет доступен в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».