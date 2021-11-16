РИАМО - 16 ноя. Арбитражный суд столицы признал законным решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «НПК» о нарушении закона о закупках, жалоба на АО «Московская областная энергосетевая компания» признана необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в областное УФАС РФ поступила жалоба ООО «НПК» на действия (бездействие) АО «Мособлэнерго» при проведении конкурса в электронной форме на оказание услуг по поверке оборудования.

По результатам рассмотрения ведомство признало жалобу необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Суд отказал фирме в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность ранее принятого решения регионального УФАС России.

УФАС Подмосковья повторно привлекло к ответственности ПАО «Россети Московский регион»>>