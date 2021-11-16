РИАМО - 16 ноя. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 2-месячной девочки, которая была обнаружена без сознания в одной из квартир в Шатуре, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Ребенок был обнаружен 14 ноября без видимых следов насильственной смерти. Ребенка доставили больницу, где она умерла.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены родители и родственники новорожденной, а также медицинский персонал больницы.
Назначены экспертизы для установления причины смерти ребенка.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, расследование этого дела поставлено на контроль.
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