РИАМО - 16 ноя. До конца 2021 года в 14 школах Одинцовского округа планируют установить экопункты, куда можно сдавать пластиковую и алюминиевую тару, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из современных подходов к переработке, который сейчас активно реализуется в Подмосковье, – установка экопунктов для приема пластиковой и алюминиевой тары. Сейчас в Московской области работает более 150 экопунктов.

«До конца 2021 года мы планируем оснастить экопунктами 14 наших школ: 10 в Одинцове, 2 – в Лесном городке, по 1 – в Заречье и Горках. Тем самым мы постепенно будем знакомить ребят с новыми подходами в деле переработки мусора – расскажем о том, почему это важно для экологии. Помимо образовательных учреждений, мы сейчас прорабатываем вопрос установки боксов для сдачи пластиковой и алюминиевой тары в общественных местах и крупных торговых комплексах», - сказал глава округа Андрей Иванов.

Современные технологии и инновации в сфере переработки мусора ранее обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов. Воробьев отметил, что открытие перерабатывающих комплексов позволяет создать новые рабочие места, увеличить поступления в бюджет, а также производить новые материалы из вторсырья.

«Самые современные технологии находят место у нас. Инвесторы размещают свои предприятия, инвестируют средства в инновационные перерабатывающие мощности», - подчеркнул губернатор.

Экопункты, которые устанавливают в Подмосковье, принимают пластик и алюминий, тару необходимо загружать в автомат по одной. На экране экопункта отразится вес изделия, а сканер по штрихкоду считает, что это за материал. Пластик и алюминий попадут в разные контейнеры, но сначала машина пропустит их через сминатель — для экономии места. Важно отметить, что автомат принимает только чистые банки и бутылки, потому что в дальнейшем их ждет измельчение и переработка. Взамен экопункт выдаст чек с уникальным QR-кодом — его нужно отсканировать, чтобы баллы за сданное вторсырье поступили на личный счет.

Экопункты для приема бутылок и банок появились в МФЦ Подмосковья>>