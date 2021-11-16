РИАМО - 16 ноя. Еще 3 дополнительных экопункта «РТ-Инвест» установили в Московской области, они появились в МФЦ и физкультурно-оздоровительном комплексе, сообщает пресс-служба компании.

Ранее экопункты установили в школах, парках и на улицах региона. В школах поставили 104 таких аппарата. Всего до конца 2021 года компания установит 564 устройства по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Теперь экопункты есть в 10 городах Подмосковья: Королев, Балашиха, Красногорск, Долгопрудный, Мытищи, Химки, Подольск, Домодедово, Люберцы и Видное. За 2 месяца в регионе было установлено 123 аппарата.

Также с помощью экопунктов собрали свыше 140 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Все вторичные ресурсы извлекаются в наиболее чистом и пригодном для переработки виде.

Аппараты по приему вторсырья подключены к областной системе мониторинга, поэтому единый оператор оперативно вывозит сданные бутылки и банки.

Данные отходы направляют на производство новых товаров. Так, банки можно переработать без потери качества. В таком случае будут произведены новая тара для напитков, столовые приборы или детали для машин. Полимеры могут быть использованы для производства синтетической ткани, спальных мешков и утеплителя зимней одежды.

В ближайшее время за сдачу тары жители региона начнут получать скидки и бонусы в магазинах. Сейчас подобная акция запущена в школах области - в конце года планируют наградить 10 самых активных учеников, которые сдали больше всего тары.

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