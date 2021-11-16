РИАМО - 16 ноя. Минобороны России сообщило, что успешно провело испытание по поражению недействующего космического аппарата «Целина-Д», сообщает газета «Известия».

Испытание было проведено 15 ноября, был поражен комический аппарат, который находился на орбите с 1982 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в РФ испытали противоспутниковые системы. По мнению Блинкена, Россия этим нарушила свое заявление о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве.

При этом в Минобороны РФ ответили на это заявление Блинкена, назвав их лицемерными. В Минобороны подчеркнули, что Россия уже много лет призывает не только Америку, но и другие страны подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

При этом проект данного договора внесен в ООН, но США и их союзники, как уточнили в Минобороны РФ, его принятие блокируют. Поэтому Минобороны укрепляет обороноспособность, которая исключает возможность внезапного нанесения ущерба в комической сфере или космическими средствами.